LIVE Italia-USA 0-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri sommersi dagli ace americani 22-25
Durante la partita di volley tra Italia e Stati Uniti, gli americani hanno vinto il primo set 25-22, grazie a numerosi ace. Dopo un inizio difficile, con gli azzurri che erano scivolati anche a -5, i giocatori italiani sono riusciti a recuperare fino al pareggio a 17, ma hanno ceduto nel finale. Un punto decisivo è stato segnato da un attacco di McHenry, che ha messo fine al set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Murata la pipe di Bottolo da McHenry. 9.28 Dopo un avvio contratto, in cui erano andati anche a -5, con pazienza gli azzurri erano risaliti fino al 17-17. Poi ancora una volta è arrivato lo strappo americano a suon di ace. 22-25 Pipe di Champlin. ITALIA-USA 0-1. Decisivi i 6 ace statunitensi nel primo parziale. Time-out USA. 22-24 Free ball per l’Italia e diagonale di Romanò. 21-24 Primo tempo di Sanguinetti. 20-24 Altro ace di Hanes. 20-23 Ace di Hanes. Gli americano stanno facendo la differenza con questo fondamentale. 5 ace in un set sono tanti. Time-out Italia. 20-22 Primo tempo di Averill. 20-21 Diagonale di Romanò. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs USA | Volleyball Nations League (VNL) 2026 Quarti di Finale | PUNTEGGIO IN DIRETTA
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