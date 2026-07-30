LIVE Italia-USA 0-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri sommersi dagli ace americani 22-25

Notizia in breve

Durante la partita di volley tra Italia e Stati Uniti, gli americani hanno vinto il primo set 25-22, grazie a numerosi ace. Dopo un inizio difficile, con gli azzurri che erano scivolati anche a -5, i giocatori italiani sono riusciti a recuperare fino al pareggio a 17, ma hanno ceduto nel finale. Un punto decisivo è stato segnato da un attacco di McHenry, che ha messo fine al set.