L’Eredità Summer, versione estiva del quiz di Rai 1 condotta da Marco Liorni, ha sostituito il programma Affari Tuoi nel palinsesto. La trasmissione è stata realizzata come una versione vacanziera dello storico quiz.

Il vuoto lasciato nel palinsesto da Affari Tuoi è stata degnamente rimpiazzato da L’Eredità Summer, versione vacanziera dello storico quiz di Rai 1 che in questa speciale edizione è condotto da Marco Liorni. Il presentatore è affiancato da Greta Zuccarello e Linda Pani, nel ruolo di professoresse – ma di quelle buone. Puntata dopo puntata, i tre colleghi mostrano una complicità sempre più forte e, nella serata di giovedì 30 luglio, svelano un’amicizia che vive anche al di fuori dello studio televisivo. Il regalo delle professoresse a Marco Liorni. È il penultimo giorno di luglio, molti italiani sono ormai pronti a partire per le vacanze, magari al mare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, Marco Liorni riceve un regalo dalle professoresse

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Per la prima volta il quiz più longevo della tv si sposta in access. #LereditàSummer con Marco Liorni avrà vecchi e nuovi giochi. Confermate le due professoresse Greta e Linda affiancate da due ballerini Amedeo e Gabriele. Da stasera alle 20:30 su #Rai1. x.com

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