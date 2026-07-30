L’Eredità Summer Marco Liorni riceve un regalo dalle professoresse

Da dilei.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Eredità Summer, versione estiva del quiz di Rai 1 condotta da Marco Liorni, ha sostituito il programma Affari Tuoi nel palinsesto. La trasmissione è stata realizzata come una versione vacanziera dello storico quiz.

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Il vuoto lasciato nel palinsesto da Affari Tuoi è stata degnamente rimpiazzato da L’Eredità Summer, versione vacanziera dello storico quiz di Rai 1 che in questa speciale edizione è condotto da Marco Liorni. Il presentatore è affiancato da Greta Zuccarello e Linda Pani, nel ruolo di professoresse – ma di quelle buone. Puntata dopo puntata, i tre colleghi mostrano una complicità sempre più forte e, nella serata di giovedì 30 luglio, svelano un’amicizia che vive anche al di fuori dello studio televisivo. Il regalo delle professoresse a Marco Liorni. È il penultimo giorno di luglio, molti italiani sono ormai pronti a partire per le vacanze, magari al mare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - L’Eredità Summer, Marco Liorni riceve un regalo dalle professoresse
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