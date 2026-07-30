La Guardia di Finanza di Bologna ha individuato 16 lavoratori irregolari nel settore della ristorazione, con 10 dipendenti senza contratto in un singolo locale. Durante i controlli contro il lavoro sommerso, sono state contestate sanzioni per circa 200.000 euro. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle aziende coinvolte o sulle modalità delle irregolarità.

Con una serie di controlli contro il lavoro sommerso, la guardia di Finanza di Bologna ha scoperto in totale 16 lavoratori in nero, di cui 10 in un solo ristorante, comminando sanzioni per 200.000 euro. In un caso, i finanzieri della Compagnia di Molinella hanno appunto individuato 10 lavoratori in nero, impiegati senza che l'azienda avesse comunicato l'instaurazione del rapporto di lavoro. Gli addetti non avevano né copertura assicurativa né previdenziale. Tra i casi più rilevanti quello di un lavoratore che era in malattia dal proprio impiego principale, ma lavorava in nero in un'altra impresa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Lavoro nero nei ristoranti, la Finanza scopre 16 addetti irregolari nel Bolognese. In un locale 10 dipendenti fantasma

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