Lavoro Istat | sale la disoccupazione al 5,7% con un balzo per i giovani al 18,4% Occupazione stabile al 62,9%

A giugno 2026, l’Istat ha rilevato un aumento della disoccupazione complessiva al 5,7%, con quella giovanile che sale al 18,4%. La percentuale di occupati rimane stabile al 62,9%. Nel dettaglio, si registra un aumento delle persone che cercano attivamente un’occupazione, mentre il numero di occupati complessivi non varia.

Il quadro del mercato del lavoro italiano a giugno 2026 presenta due facce: da un lato la tenuta del numero di chi ha un impiego, dall’altro una spinta decisa di chi torna a cercare attivamente un’occupazione. Secondo i dati dell’Istat, gli occupati si attestano a 24 milioni 310 mila unità, mostrando una sostanziale stabilità rispetto al mese di maggio. Il dato più rilevante del mese riguarda l’aumento della disoccupazione, che coinvolge trasversalmente uomini e donne di ogni età. A giugno si contano 97 mila persone in più a caccia di un impiego (+7,2% su base mensile): una variazione che porta il tasso totale al 5,7%. Si osserva una dinamica specifica nella fascia giovanile (15-24 anni): qui il tasso di disoccupazione compie un balzo di 1,5 punti, toccando quota 18,4%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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