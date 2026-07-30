Dal prossimo campionato, il VAR interverrà anche sui calci d’angolo. Le nuove regole, approvate dall’International Football Association Board, saranno adottate dalla squadra arbitrale guidata dal designatore della Serie A e B. La modifica prevede l’utilizzo del VAR per verificare eventuali irregolarità durante le situazioni di calcio d’angolo. L’arbitro potrà quindi consultare il video per decidere su episodi contestati in queste circostanze.

Il prossimo campionato si prepara a recepire le nuove modifiche Ifab (International football association board), che saranno applicate nel corso della stagione dalla squadra di arbitri messa in campo dal designatore della Can A e B Daniele Orsato (nella foto insieme all’ex arbitro ascolano e osservatore Alberto Misticoni). Con la circolare n. 33 infatti sarà prevista la possibilità per l’arbitro di avvalersi dell’assistenza del var nel caso di un calcio d’angolo chiaramente assegnato in modo errato e la possibilità per il var di intervenire per annullare un gol segnato da un calciatore a seguito di un fallo commesso poco prima della ripresa del gioco con un calcio da fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anno che verrà. Il Var su calcio d’angolo: ecco le novità regolamentari

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