Arbitri le novità | ok la Var per i calci d' angolo niente sanzioni per chi parla coprendosi la bocca

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'uso della Var sui calci d'angolo è stato approvato, mentre non sono previste sanzioni per chi si copre la bocca durante le proteste. Durante una partita internazionale, un arbitro ha mostrato un cartellino rosso a un giocatore che si era coperto la bocca, senza ulteriori penalità. La scena ha fatto il giro dei social, con commenti e meme, ma ufficialmente non ci sono nuove regole contro chi copre la bocca in campo.

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Sui social è diventato un tormentone, anche techno (scrollare per credere): "After review, number ten, Paraguay, covered his mouth, decision is red card" urlava l’arbitro Ivan Barton al 48’ di Turchia-Paraguay cacciando dal campo Miguel Almiron che si era coperto la bocca nel proferire chissà cosa verso Muldur. È stato - secondo norme Ifab - il primo rosso della storia del calcio per copertura labiale e magari – al Mondiale o in altri campionati europei – si vedrà ancora. Ma in Italia no. In Serie A no. Così è stato deciso.   La “mano alla Cassano” insomma – quel gesto col quale anni e anni fa, e per primo, Antonio si metteva a parlare per non farsi catturare dalle telecamere - non verrà punita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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