Un nuovo studio evidenzia che, se da un lato l’amicizia contribuisce al benessere e può aumentare di oltre il 50% le probabilità di vivere più a lungo, dall’altro si registra un aumento della solitudine e dell’isolamento sociale. La ricerca mostra come le relazioni sociali positive migliorino la salute mentale e fisica, mentre la mancanza di contatti può portare a peggioramenti della qualità di vita.

L’amicizia fa stare bene, aiuta a vivere meglio e più a lungo: favorisce il benessere psicologico, migliora la salute fisica e può aumentare fino al 50% la possibilità di allungare la propria vita. Nella Giornata mondiale dell’amicizia l’Istituto superiore di sanità ricorda il valore delle relazioni. L’isolamento sociale, di contro, “è associato a circa 870mila decessi all’anno nel mondo, 100 ogni ora”, ricordano dall’Istituto. L’impatto sulla salute della solitudine. Un impatto sulla salute che, secondo un report dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2025, è paragonabile al fumo quotidiano di 15 sigarette. “La solitudine è un fenomeno in crescita”, fa notare Ilaria Lega, ricercatrice del Centro nazionale per la prevenzione delle malattia e la promozione della salute del Iss. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’amicizia fa bene alla salute, ma crescono solitudine e isolamento sociale

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