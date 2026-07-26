Chi trova un amico trova un tesoro per il divertimento e perché l' amicizia ci fa bene alla salute
Uno studio evidenzia che mantenere amicizie strette può contribuire al benessere mentale e fisico. La ricerca sottolinea che le relazioni di amicizia rafforzano le funzioni cerebrali e riducono i rischi di problemi di salute legati allo stress. Avere amici con cui condividere momenti di svago e supporto è associato a benefici per la salute generale. Non sono stati citati dati specifici o enti coinvolti nello studio.
C hi trova un amico trova un tesoro, per il divertimento e perché l’amicizia ci fa bene alla salute. Amicizia e cervello: ecco perché con la migliore amica ti capisci al volo X Leggi anche › L’amicizia vera resiste al tempo e alla distanza Siamo animali sociali e il nostro cervello è strutturato per premiarci: tanti studi hanno dimostrato che stando con gli amici proviamo gratificazione grazie al rilascio cerebrale di dopamina e serotonina, neurotrasmettitori responsabili del piacere e del benessere, ma in circolo aumenta anche l’ossitocina, l’ormone dell’attaccamento in grado di ridurre ansia, stress e perfino l’infiammazione generale.... 🔗 Leggi su Iodonna.it
Chi trova un amico trova un tesoro | Saggezza Popolare | Perché l'amicizia vale oro!
Notizie e thread social correlati
Avere un cane allunga la vita: perché fa così bene alla saluteUno studio recente conferma che possedere un cane può contribuire a vivere più a lungo.
Leggi anche: Il "caso Firenze": perché ci sono 78mila case vuote, ma un alloggio comunque non si trova
Argomenti più discussi: Ip, l’Azerbaigian e il petrolio russo: quanto vale il gas di Baku per il governo Meloni; Massimo Ceccherini salvato da un amico misterioso che paga 300mila euro per i suoi debiti di gioco; Casa dolce casa - Dove vivono gli animali: Ep. 6 - L'oceano Video; Abbandonato tra i rifiuti, il cane trova un sindaco amico: Lo riporteremo a Bacoli e lo adotteremo.
24/07/2026 - Il proverbio di oggi è: Chi trova un amico trova un tesoro - #accaddeoggi x.com
Chi trova un amico, trova una gift card a metà prezzo. Dal 24 al 30 luglio festeggiamo la Giornata dell'Amicizia a modo nostro: vieni in coppia, acquista 2 gift card da 50€ e la seconda te la regaliamo a metà prezzo. Da spendere sulla nuova collezione Autun facebook
Trova un Amico Giovedì: Cerchi un gruppo o nuovi giocatori? - 23 luglio 2026 reddit
Chi trova un amico trova un tesoro, Rete 4/ Trama e cast del film di Corbucci, in onda oggi 10 gennaio 2026Chi trova un amico trova un tesoro è un film di Sergio Corbucci che vede Bud Spencer e Terence Hill all'apice, con tutto il repertorio di gag e scazzottate Chi trova un amico trova un tesoro, film su ... ilsussidiario.net