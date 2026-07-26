Chi trova un amico trova un tesoro per il divertimento e perché l' amicizia ci fa bene alla salute

Uno studio evidenzia che mantenere amicizie strette può contribuire al benessere mentale e fisico. La ricerca sottolinea che le relazioni di amicizia rafforzano le funzioni cerebrali e riducono i rischi di problemi di salute legati allo stress. Avere amici con cui condividere momenti di svago e supporto è associato a benefici per la salute generale. Non sono stati citati dati specifici o enti coinvolti nello studio.

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