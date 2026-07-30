La Formentor VZ5, con un motore cinque cilindri da 390 cavalli e 480 Nm di coppia, ha affrontato il Red Bull Ring sotto la pioggia. La prova è stata documentata con riprese a bordo, offrendo una visione diretta delle sfide di guidare in condizioni di forte umidità. La pista era bagnata, ma l’auto ha mantenuto le prestazioni inalterate durante il test.

Un cinque cilindri di Audi Sport, 390 Cv, 480 Nm e il Red Bull Ring coperto d’acqua. Sono gli ingredienti di un giro vissuto e raccontato in presa diretta, con le telecamere a bordo e senza il filtro. Al volante della Cupra Formentor VZ5, l’asfalto bagnatissimo del circuito austriaco diventa il banco di prova più severo per capire che cosa si nasconde davvero sotto la carrozzeria di una crossover utilizzabile ogni giorno. Il punto non è soltanto la potenza. A sorprendere è il modo in cui la Formentor VZ5 riesce a dissimulare altezza e massa, limitando il rollio e mantenendo un comportamento sincero anche quando l’aderenza si riduce al... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - La Formentor VZ5 sfida il diluvio: 390 Cv al Red Bull Ring

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