Katy Perry e Justin Trudeau sono stati visti insieme durante una vacanza, con la cantante che mostrava un pancino sospetto. La coppia celebra un anno insieme, nonostante le aspettative di una relazione breve. La presenza di Perry sul luogo è stata confermata da testimoni. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, né dettagli sulla natura del rapporto. La coppia è stata fotografata mentre si rilassava in un contesto privato.

Katy Perry e Justin Trudeau: un anno d’amore per una delle coppie più inaspettate dello showbiz, cui molti non davano vita lunga e che invece stanno stupendo e smentendo le nefaste aspettative. I due sono stati fotografati insieme in vacanza a Saint-Tropez, nel sud della Francia, per celebrare il loro primo anniversario. La coppia è infatti uscita allo scoperto esattamente un anno fa, con alcune cene paparazzate a Montréal nell’estate del 2025. Rumors poi confermati in autunno, con una vera ufficializzazione pubblica avvenuta a Parigi in occasione del compleanno della cantante, ad ottobre. A giugno 2026 risale invece il primo red carpet ufficiale di coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Katy Perry e Justin Trudeau, un anno d’amore: vacanza con pancino sospetto

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Katy Perry and Justin Trudeau share a moment at Coachella

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