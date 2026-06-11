Durante un evento, Katy Perry ha definito Justin Trudeau “l’amore della mia vita” sul red carpet. La cantante ha rivolto questa affermazione senza preavviso, sorprendendo chi era presente. Nessuno si aspettava che i due potessero avere un legame così stretto, considerando anche che Trudeau è il primo ministro canadese e Perry una popstar internazionale. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media, anche se non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla relazione.

Nessuno aveva messo Justin Trudeau in cima alla lista dei potenziali grandi amori di Katy Perry. Eppure eccoci qui. Sul tappeto rosso del Tribeca Film Festival di New York, dove la cantante presentava il suo film concerto Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, Perry ha guardato le telecamere e ha detto, senza esitare: «Sono molto innamorata. Dopo quello spettacolo ho incontrato l’amore della mia vita». Al suo fianco, per la prima volta davanti ai fotografi, c’era lui: Justin Trudeau, 54 anni, ex primo ministro del Canada, fascino accentuato dai primi fili grigi tra i capelli, sorriso disarmante. E, a quanto pare, un talento insospettabile per fare breccia nei cuori delle popstar internazionali. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - All'improvviso Katy Perry chiama Justin Trudeau «l'amore della mia vita» sul red carpet. Storia di una coppia che nessuno aveva previsto

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Inside Katy Perry and Justin Trudeau's Coachella date night

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