Durante i controlli a Jesi sono state denunciate tre persone per spaccio, tra cui una che ha ceduto sostanze a minori, e sei segnalate per uso personale di droga. Sono stati inoltre ritirati due documenti di guida. Un’altra persona è stata denunciata per aver oltraggiato un pubblico ufficiale. I controlli continuano, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze tra i giovani.

Jesi (Ancona), 30 luglio 2026 - Sei persone segnalate alla Prefettura di Ancona per uso personale di sostanze stupefacenti, due patenti ritirate e tre denunce all'autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale e spaccio, una aggravata dalla cessione di sostanze a minori. È il bilancio dei controlli svolti dalla polizia locale di Jesi tra la fine di giugno e la fine di luglio nell'ambito delle attività di contrasto al consumo e allo spaccio di droga. Gli interventi hanno interessato diverse aree della città, anche sulla base delle segnalazioni arrivate da cittadini e residenti. Durante un servizio di viabilità nella zona della piscina comunale, gli agenti hanno sottoposto a controllo un ciclista il cui comportamento aveva destato sospetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi spaccio, anche ai minori, tre denunce e sei segnalati: il bilancio dei controlli

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