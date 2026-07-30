Il quartetto di giovani star | Portiamo musica ovunque

Da ilgiorno.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato si tiene il concerto del Quartetto Goldberg a Laveno Mombello, nel chiostro di Palazzo Perabò, in occasione dell'apertura del festival Lago Maggiore Musica. L'evento è organizzato con il supporto di Gioventù Musicale e coinvolge giovani artisti che portano musica in diverse location. Il festival si svolge sulla sponda lombarda del lago e prosegue con altri appuntamenti.

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Sabato inaugura, sulla sponda lombarda, il festival Lago Maggiore Musica realizzato in collaborazione con Gioventù Musicale. Appuntamento con il Quartetto Goldberg a Laveno Mombello nel chiostro di Palazzo Perabò. Formazione nata all’Accademia Stauffer di Cremona, oggi di fama internazionale, e composta da Jingzhi Zhang, violino Giacomo Lucato, violino, Matilde Simionato e Martino Simionato, viola e violoncello. In programma: il Quartetto op. 33 n. 1 di Haydn, Il “Quartettsatz” di Schubert, il Quartetto n. 4 op. 44 n. 2 di Mendelssohn, partitura di grande slancio e raffinatezza, in cui energia ritmica, cantabilità e trasparenza della scrittura trovano una sintesi di straordinaria eleganza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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