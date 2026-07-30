Il primo viaggio dei bergamaschi sull’e-Brt Curiosità dubbi e una certezza | La puntualità farà la differenza

Alle 15,15, le porte si sono chiuse davanti alla stazione Autolinee di Bergamo, con il display che indicava la destinazione, Verdellino. L’e-Brt ha avviato la sua prima corsa di prova gratuita, aperta ai cittadini, lasciando il capolinea. Tra curiosità e dubbi, si è sottolineata la puntualità come elemento chiave per il funzionamento del nuovo sistema di trasporto.

Bergamo. Alle 15,15 le porte si chiudono davanti alla stazione Autolinee. Sul display compare la destinazione, Verdellino, e l’ e-Brt lascia il capolinea per la sua prima corsa di prova gratuita aperta ai cittadini. Non ci sono fermate intermedie, solo un viaggio di prova per testare il nuovo servizio prima dell’avvio ufficiale di lunedì 3 agosto. A bordo ci sono una quarantina di persone: pendolari incuriositi, appassionati di trasporto pubblico, famiglie con bambini e cittadini che vogliono capire se davvero questo autobus potrà convincerli a lasciare l’auto in garage. È questo il vero tema del viaggio: non il tempo di percorrenza, ma capire se questa rivoluzione riuscirà davvero a cambiare le abitudini dei bergamaschi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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