Il primo viaggio sui 30 km della e-Brt | mercoledì viaggi prova gratuiti - Foto e video

Mercoledì ci saranno corse gratuite di prova sulla nuova linea elettrica tra Bergamo e Verdellino. Il servizio copre 30 km e sarà aperto al pubblico con un viaggio dimostrativo da piazzale Matteotti a Dalmine. La prima corsa gratuita avverrà il 29 luglio. Bergamo Trasporti ha comunicato che alcuni nodi del percorso sono ancora in fase di definizione. Sono previsti anche foto e video dell’evento.

L’ANTEPRIMA. Il nuovo servizio elettrico collegherà Bergamo e Verdellino. Il 29 luglio corse gratuite in anteprima da piazzale Matteotti a Dalmine. Bergamo Trasporti: «Nodi ancora aperti». L’e-Brt entrerà ufficialmente in servizio lunedì 3 agosto, collegando B ergamo, Dalmine e Verdellino con un sistema di trasporto pubblico elettrico ad alta frequenza. Il progetto, definito un «tram su gomma», punta a garantire regolarità e puntualità attraverso corsie riservate, priorità semaforica e tecnologie di controllo del traffico. Per presentare il servizio, mercoledì 29 luglio saranno organizzate corse gratuite da piazzale Matteotti a Dalmine UniBg-Point, senza fermate intermedie, con partenze alle 15, 16, 17 e 18. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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L’e-Brt scalda i motori: 44 minuti di viaggio, ma ci sono già code - Tutte le info utiliSi partirà lunedì 3 agosto. Servirà tempo per il rodaggio, qualche ritardo e il pensiero va al traffico di settembre. E Donato, dg di Atb, non esclude una richiesta danni. ecodibergamo.it

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TPL Bergamo, e-BRT: al via dal 3 agosto al primo bus rapido elettrico della Lombardia dlvr.it/TTfdFJ #AUTOBUS #ebrt #busrapidoelettrico #tplbergamo x.com