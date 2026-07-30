Un giovane fiorentino di 28 anni è morto in Spagna poche ore dopo un fermo di polizia a Barcellona. Il viaggio di lavoro durato pochi giorni si è concluso con il decesso, avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto, senza fornire dettagli sulle cause del decesso. La famiglia del ragazzo ha richiesto approfondimenti e si attende l’esito delle verifiche ufficiali.

Un viaggio di lavoro a Barcellona per pochi giorni, poi tutto precipita in poche ore e Samuele Spinelli, 28enne fiorentino, muore in circostanze misteriose. Il decesso è avvenuto il primo giugno, tre giorni dopo un concitato fermo della polizia catalana in un negozio del centro. Ora, dopo la denuncia della famiglia, assistita dall’avvocato Diego Capano, si indaga in Spagna e in Italia. La procura di Roma, competente sui casi di cittadini italiani morti all’estero, ha aperto un fascicolo contro ignoti. Agli atti sono stati acquisiti i video delle telecamere a circuito chiuso di un negozio di Barcellona – che La Nazione ha potuto visionare – che riprendono tutte le fasi: dall’ingresso di Samuele in stato d’agitazione, al fermo della polizia, all’arrivo dei sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Samuele. Fiorentino muore in Spagna dopo un fermo di polizia

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