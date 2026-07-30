Il governo Meloni attiva Safe Ma più che al riarmo pensa alle sfide nella Ue e alle elezioni 2027 in Italia

Il governo ha annunciato l’attivazione di Safe, un programma che in prima battuta mira a rafforzare le capacità di difesa. Tuttavia, l’attenzione sembra spostarsi anche sulle questioni diplomatiche e sulle prossime elezioni politiche previste nel 2027. Il ministro degli Esteri ha comunicato la possibilità di mettere in atto alcune misure, senza specificare dettagli sui tempi o sulle modalità. L’annuncio arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle strategie di sicurezza e alle elezioni che si terranno tra alcuni anni nel paese.

Un dato politico, prima ancora che legato alle dinamiche militari: l’annuncio del Ministro degli Esteri Antonio Tajani della possibile attivazione da parte dell’Italia dei 14,9 miliardi di euro di prestiti a basso tasso d’interesse segnala l’adesione del governo di Giorgia Meloni a un progetto volto a finanziare il riarmo dei Paesi membri dell’Unione Europea, ma anche un’evoluzione dell’approccio dell’esecutivo verso Bruxelles e le sue politiche. Il tema di Safe e gli scenari della maggioranza. Come ben ricostruito da Avvenire, quanto detto dal titolare della Farnesina e leader di Forza Italia ieri non esaurisce il dibattito sulla Security... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Giorgia Meloni Imperdibile! Distrugge la Salis e la Ridicolizza Davanti a Tutti

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