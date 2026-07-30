Il governo Meloni attiva Safe Ma più che al riarmo pensa alle sfide nella Ue e alle elezioni 2027 in Italia

Da it.insideover.com 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato l’attivazione di Safe, un programma che in prima battuta mira a rafforzare le capacità di difesa. Tuttavia, l’attenzione sembra spostarsi anche sulle questioni diplomatiche e sulle prossime elezioni politiche previste nel 2027. Il ministro degli Esteri ha comunicato la possibilità di mettere in atto alcune misure, senza specificare dettagli sui tempi o sulle modalità. L’annuncio arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulle strategie di sicurezza e alle elezioni che si terranno tra alcuni anni nel paese.

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