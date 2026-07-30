Il Drappellone di Axente | Ispirata dall’identità autentica delle Contrade

Notizia in breve

Il Drappellone di Axente sarà assegnato quest’anno a Siena, dove nel 2025 sarà allestita una mostra al Santa Maria. L’8 agosto si inaugura ‘Allegoria’ al Museo civico. La pittrice ha dichiarato che l’opera si ispira all’identità autentica delle Contrade. La mostra e l’esposizione del drappellone sono programmate nel capoluogo toscano. Non sono stati forniti dettagli sul valore o sulla provenienza dell’opera.