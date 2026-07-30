Il Drappellone di Axente | Ispirata dall’identità autentica delle Contrade

Da lanazione.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Drappellone di Axente sarà assegnato quest’anno a Siena, dove nel 2025 sarà allestita una mostra al Santa Maria. L’8 agosto si inaugura ‘Allegoria’ al Museo civico. La pittrice ha dichiarato che l’opera si ispira all’identità autentica delle Contrade. La mostra e l’esposizione del drappellone sono programmate nel capoluogo toscano. Non sono stati forniti dettagli sul valore o sulla provenienza dell’opera.

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SIENA Teodora Axente, un legame a doppio filo la unisce a Siena. Nel 2025 la mostra al Santa Maria, l’8 agosto s’inaugura ’Allegoria’ al Museo civico. Poi il Drappellone. "Sento che il mio rapporto con Siena si approfondisce ogni volta che ho l’onore di realizzare un progetto artistico in questa città. Fin dalla mia prima visita, quando raccoglievo materiali e studiavo il contesto per la mia prima mostra al Santa Maria, ho percepito un’energia unica: quella di una città fiera della propria storia e tradizione. Ma ciò che più di ogni altra cosa si avverte è la presenza viva della Scuola Senese, permeata dall’ispirazione dei grandi maestri che hanno segnato quella stagione straordinaria della storia dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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