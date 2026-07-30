Ho perso mia madre a 7 anni e sto ancora elaborando la perdita dopo 20 Non sono l’unico ad aver subito un lutto lo so Per questo ai più giovani dico | il mondo là fuori va avanti | così Connor Swindells

Da ilfattoquotidiano.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Connor Swindells ha condiviso di aver perso sua madre a sette anni e di continuare a elaborare il lutto dopo venti. Ha aggiunto che non è l’unico ad aver affrontato una perdita e ha consigliato ai giovani che il mondo prosegue nonostante le difficoltà. L’attore, passato da adolescente problematico con il sogno di diventare pugile a una delle star più richieste di cinema e serie tv, ha raccontato la sua evoluzione personale.

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Da adolescente problematico con il sogno della boxe a uno dei volti più richiesti del cinema e delle serie tv internazionali: la parabola di Connor Swindells ha tutti gli ingredienti di una storia da raccontare. Classe 1996, oggi è marito di un’attrice, ha recitato accanto a Margot Robbie in “Barbie” ed è stato il protagonista di una delle serie più amate “Sex Education”. Dal 2019 al 2023, Connor Swindells veste i panni di Adam Groff, il bullo della scuola che nasconde una fragilità profonda, diventando uno dei personaggi più amati (e discussi) dello show Netflix. Il ruolo lo consacra a livello internazionale e gli apre le porte di Hollywood. Nello stesso periodo colleziona altri progetti importanti: interpreta Robert Martin in “Emma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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