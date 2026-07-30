Ho perso mia madre a 7 anni e sto ancora elaborando la perdita dopo 20 Non sono l’unico ad aver subito un lutto lo so Per questo ai più giovani dico | il mondo là fuori va avanti | così Connor Swindells

Notizia in breve

Connor Swindells ha condiviso di aver perso sua madre a sette anni e di continuare a elaborare il lutto dopo venti. Ha aggiunto che non è l’unico ad aver affrontato una perdita e ha consigliato ai giovani che il mondo prosegue nonostante le difficoltà. L’attore, passato da adolescente problematico con il sogno di diventare pugile a una delle star più richieste di cinema e serie tv, ha raccontato la sua evoluzione personale.