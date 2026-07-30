Un amore che si trasforma in ossessione, il desiderio di controllo e una tragedia ispirata a una delle più controverse pagine della cronaca italiana. Sono questi gli elementi centrali di Gli occhi degli altri, il film diretto da Andrea De Sica con protagonista Jasmine Trinca, liberamente ispirato al caso Casati Stampa. Ambientato nella cornice dell'isola di Zannone, il lungometraggio racconta una relazione fatta di passione, potere e trasgressione, che precipita progressivamente verso un epilogo drammatico. Una storia di violenza e dinamiche tossiche che possono trasfigurare e rendere irriconoscibili i rapporti umani. Gli occhi degli altri debutta giovedì 30 luglio alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli occhi degli altri, su Sky il film drammatico con Jasmine Trinca

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Effetto Notte (TV2000) - Jasmine Trinca, Gli occhi degli altri

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