Gli occhi degli altri arriva su Sky Cinema | il film di Andrea De Sica su Sky e NOW

Il film di Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi, debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e su NOW il 30 luglio. Racconta una storia di amore ossessivo e desiderio di possesso, ambientata negli anni Sessanta. La pellicola si ispira a una delle pagine di cronaca più controverse di quel periodo in Italia. La narrazione si concentra su eventi e personaggi legati a quella vicenda.

Il film con Jasmine Trinca e Filippo Timi debutta in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW dal 30 luglio. Un amore ossessivo, il desiderio di possesso e una delle pagine di cronaca più controverse dell'Italia degli anni Sessanta. È in arrivo su Sky Cinema in prima TV GLI OCCHI DEGLI ALTRI, il nuovo film di Andrea De Sica con Jasmine Trinca e Filippo Timi,liberamente ispirato al celebre caso. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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