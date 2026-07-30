Due giovani sono stati arrestati agli arresti domiciliari per un’aggressione avvenuta a marzo in Piazza Mercato a Foggia. L’episodio, con insulti e violenza a sfondo omofobo, è stato ricostruito dalle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura.

Due giovani sono stati posti agli arresti domiciliari per una aggressione avvenuta a marzo a Foggia, in Piazza Mercato. L’episodio, caratterizzato da violenza e insulti omofobi, è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. L’aggressione in Piazza Mercato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è nata dall’esigenza di contrastare i fenomeni criminali che interessano la provincia di Foggia. L’Autorità Giudiziaria e le Forze dell’ordine hanno voluto rendere pubblica l’azione, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini e incoraggiarli a denunciare episodi simili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Foggia, brutale aggressione a sfondo omofobo in piazza Mercato: due giovani arrestati

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17 MARZO 2026 - FOGGIA, STUDENTE AGGREDITO SUL TRENO: IDENTIFICATI 15 GIOVANISSIMI

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