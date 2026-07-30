A Birmingham si svolgeranno gli Europei di atletica 2026, con la partecipazione record di 132 atleti italiani, la squadra più numerosa mai inviata in questa competizione. La rosa comprende 70 uomini e 62 donne, con atleti di spicco come Jacobs, Battocletti, Tamberi, Fabbri, Fantini, Palmisano, Stano, Furlani, Diaz, Dosso e Iapichino. La manifestazione si terrà dal 10 al 16 agosto.

Mai una Nazionale italiana così numerosa nella storia della rassegna continentale: 70 uomini e 62 donne in gara dal 10 al 16 agosto. Tra le stelle Jacobs, Battocletti, Tamberi, Fabbri, Fantini, Palmisano, Stano, Furlani, Diaz, Dosso e Iapichino. L’Italia si presenterà ai Campionati Europei di atletica di Birmingham con la squadra più numerosa della propria storia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato 132 atleti, divisi tra 70 uomini e 62 donne, per la rassegna continentale in programma in Gran Bretagna dal 10 al 16 agosto. Superato il precedente primato stabilito agli Europei di Roma 2024, quando gli azzurri qualificati erano stati 116. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Europei atletica 2026, Italia da record a Birmingham: convocati 132 azzurri

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