Europei U18 di Atletica | convocati 75 azzurri per Rieti

Da ezrome.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono 75 gli atleti under 18 convocati per i Campionati Europei di Atletica a Rieti. La competizione si svolgerà tra pochi giorni e coinvolgerà giovani talenti provenienti da diversi paesi europei. La squadra italiana si prepara a partecipare in varie discipline, tra cui velocità, salti e lanci. La manifestazione si terrà in una località italiana, con eventi che si svolgeranno nel fine settimana. La selezione si basa sui risultati ottenuti nelle ultime competizioni nazionali e internazionali.

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L’atletica leggera giovanile si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e intensi dell’intera stagione agonistica. Il vice direttore tecnico per le squadre giovanili, Tonino Andreozzi, ha formalmente comunicato l’elenco completo degli atleti italiani convocati per i prossimi Campionati Europei under 18, che andranno in scena sulla storica pista laziale. La rassegna continentale di categoria rappresenta da sempre un trampolino di lancio fondamentale per i talenti emergenti, chiamati a misurarsi in un contesto di altissimo livello tecnico e a gestire le pressioni tipiche dei grandi palcoscenici internazionali. Il team azzurro che difenderà i colori dell’Italia è composto da ben settantacinque atleti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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