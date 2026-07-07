Europei U18 di Atletica | convocati 75 azzurri per Rieti

Notizia in breve

Sono 75 gli atleti under 18 convocati per i Campionati Europei di Atletica a Rieti. La competizione si svolgerà tra pochi giorni e coinvolgerà giovani talenti provenienti da diversi paesi europei. La squadra italiana si prepara a partecipare in varie discipline, tra cui velocità, salti e lanci. La manifestazione si terrà in una località italiana, con eventi che si svolgeranno nel fine settimana. La selezione si basa sui risultati ottenuti nelle ultime competizioni nazionali e internazionali.