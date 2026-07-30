Nei due fine settimana di massimo traffico estivo, tra l’1 e il 2 agosto e tra il 7 e il 9 agosto, si prevede l’ingresso di circa 16 milioni di veicoli sulle autostrade. Le stime indicano un aumento di veicoli rispetto ai periodi precedenti, con un picco di mobilità nei giorni centrali di agosto. Le autostrade registrano una crescita di traffico rispetto alla media settimanale, con code e rallentamenti segnalati nelle principali arterie di collegamento.

Con l’inizio di agosto entra nel vivo l’ esodo estivo. Secondo le stime di Autostrade per l’Italia, nei due fine settimana di maggiore intensità, tra l’1 e il 2 agosto e soprattutto tra il 7 e il 9 agosto, lungo i circa 3.000 chilometri di rete gestiti dal gruppo transiteranno complessivamente circa 16 milioni di veicoli. L’aumento dei flussi inizierà già dalla mattina di sabato 1° agosto, quando molti automobilisti lasceranno le principali città per raggiungere le località di vacanza. Il traffico più intenso è previsto lungo le direttrici tradizionalmente più utilizzate per gli spostamenti estivi, in particolare l’ A1 Milano-Napoli e l’ A14 Bologna-Taranto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esodo estivo, sulle autostrade attesi 16 milioni di veicoli nei due weekend più caldi

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Ponte 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete

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