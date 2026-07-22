Nel primo e nel secondo weekend di agosto, le strade italiane registrano traffico intenso e limitazioni alla circolazione. Le autorità hanno annunciato il calendario delle restrizioni, che si applicano nei giorni di massimo afflusso. Le misure includono divieti di transito per alcuni veicoli e orari specifici, con l’obiettivo di gestire le code e ridurre l’affollamento sulle principali arterie. La circolazione sarà soggetta a restrizioni nelle zone interessate dal piano di gestione del traffico estivo.

Con l’arrivo di agosto scatta il via il grande esodo estivo 2026 con traffico intenso sulle strade italiane. E per chi ha deciso di mettersi in viaggio i prossimi fine settimana saranno dal bollino nero. “Le prime duesettimane di agosto – fa sapere Viabilità Italia – saranno caratterizzate dai maggiori flussi di traffico diretti verso le principali località turistiche, con un’intensificazione della circolazione a partire dal venerdì e per l’intera giornata di sabato. In particolare, le fasce orarie mattutine di sabato 1 e sabato 8agosto, contrassegnate dal bollino nero, rappresenteranno i momenti di massima criticità”.Il calendario delle... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Esodo estivo: bollino nero per il traffico nei primi due weekend di agosto. Ecco il calendario delle limitazioni alla circolazione

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Esodo estivo 2026: bollino nero il 1° e l8 agosto

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