Da Bologna al Quirinale | l' autore del Ventaglio è uno studente dell' Accademia di Belle Arti
Uno studente dell'Accademia di Belle Arti ha realizzato il Ventaglio, simbolo della tradizionale cerimonia che si svolge prima della pausa estiva. La cerimonia, con radici storiche, rappresenta un momento di riconciliazione tra giornalismo e politica. La manifestazione si svolge in una sede istituzionale e conclude ufficialmente la stagione politica prima di agosto. La partecipazione coinvolge rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'informazione.
La tradizionale «cerimonia del Ventaglio» è un rito con una lunga storia alle spalle, ripreso in anni recenti come segno di pacificazione tra giornalismo e politica, che chiude la stagione politica prima della pausa agostana. Questa volta l’omaggio consegnato al Quirinale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall'Associazione Stampa Parlamentare (ASP) arriva da Bologna. Infatti ogni anno il Ventaglio viene realizzato mediante un concorso rivolto alle Accademie di Belle Arti italiane. Quello consegnato a Mattarella porta la firma di Piero Malatesta Piano, studente del primo anno del corso triennale di Fashion Design dell'Accademia di Bologna, vincitore del concorso con l'opera «Speranza». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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