Da Bologna al Quirinale | l' autore del Ventaglio è uno studente dell' Accademia di Belle Arti

Notizia in breve

Uno studente dell'Accademia di Belle Arti ha realizzato il Ventaglio, simbolo della tradizionale cerimonia che si svolge prima della pausa estiva. La cerimonia, con radici storiche, rappresenta un momento di riconciliazione tra giornalismo e politica. La manifestazione si svolge in una sede istituzionale e conclude ufficialmente la stagione politica prima di agosto. La partecipazione coinvolge rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'informazione.