Da Madrid arrivano conferme che il Milan è interessato a Franco Mastantuono, trequartista argentino di proprietà del Real Madrid. La notizia circolava da alcuni giorni e ora viene confermata ufficialmente. La trattativa coinvolge il club rossonero e il giocatore, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle eventuali condizioni di un possibile trasferimento. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunci ufficiali.

Trova spessore e conferme totali l'indiscrezione sull'asse Madrid-Milano. Direttamente dalla Spagna arrivano convalide definitive su quanto vi stiamo raccontando ormai da qualche giorno: il Milan è fortemente interessato a Franco Mastantuono, trequartista argentino di proprietà del Real Madrid. Le manovre attorno al talento classe 2007 stanno subendo un'accelerazione importante a causa delle nuove dinamiche interne alla rosa delle Merengues. Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo iberico ' AS ', il nuovo allenatore dei Blancos, José Mourinho, ha dato ufficialmente il proprio benestare alla partenza del giocatore con la formula del prestito annuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Conferme dalla Spagna: "C'è anche il Milan sulle tracce di Mastantuono". La situazione

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