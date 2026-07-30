Monica Guerritore ha raccontato di aver affrontato un percorso oncologico negli ultimi mesi, evidenziando l'importanza della diagnosi precoce e gli effetti della chemioterapia. Ha sottolineato il ruolo del supporto psicologico durante il trattamento. L’attrice ha deciso di condividere la sua esperienza pubblicamente, chiedendo che le sue parole siano riportate fedelmente e senza interpretazioni.

M onica Guerritore ha scelto di rendere pubblico il percorso oncologico affrontato negli ultimi mesi, ma ha chiesto che le sue parole non vengano travisate. In un video e in un post pubblicati sui social, l’attrice, 68 anni, ha raccontato di aver concluso quattro mesi di cure e un ciclo di sei chemioterapie: «Ho finito oggi il ciclo di chemio di quattro mesi. Ed è tutto rientrato. Il valore fuori norma trovato ad aprile, sotto controllo grazie alla diagnosi precoce, è a posto. Sono felice». Bianca Balti si mostra senza capelli dopo la chemioterapia: «L’ho fatto» X Monica Guerritore: «Mentre incontravo il pubblico la forza raddoppiava». Come riferisce il Corriere della Sera, tutto era cominciato a metà aprile, quando durante uno dei controlli periodici era emerso un valore di CA125 fuori norma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con il racconto della propria esperienza, Monica Guerritore richiama l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, sugli effetti della chemioterapia e sul valore del sostegno psicologico durante il percorso oncologico

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