C’è un incendio alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi

Da ilpost.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. Il fuoco ha coinvolto un’area vicina ai binari, portando alla chiusura del binario 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio né su eventuali feriti. La circolazione ferroviaria ha subito ripercussioni, con ritardi e deviazioni.

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C’è un incendio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, a Milano. È stato chiuso il binario 20 della stazione, vicino a dov’è iniziato l’incendio, ed è stato chiuso temporaneamente al traffico il cavalcavia stradale sopra i binari: la stazione invece è rimasta aperta, ma sono stati annunciati ritardi fino a 60 minuti per i treni che passano da lì. I vigili del fuoco sono intervenuti lì e in via Pepe, a ridosso della stazione: video diffusi sui social mostrano del fumo provenire da un’autorimessa nella via. Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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