C’è un incendio alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi
Un incendio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. Il fuoco ha coinvolto un’area vicina ai binari, portando alla chiusura del binario 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio né su eventuali feriti. La circolazione ferroviaria ha subito ripercussioni, con ritardi e deviazioni.
C’è un incendio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, a Milano. È stato chiuso il binario 20 della stazione, vicino a dov’è iniziato l’incendio, ed è stato chiuso temporaneamente al traffico il cavalcavia stradale sopra i binari: la stazione invece è rimasta aperta, ma sono stati annunciati ritardi fino a 60 minuti per i treni che passano da lì. I vigili del fuoco sono intervenuti lì e in via Pepe, a ridosso della stazione: video diffusi sui social mostrano del fumo provenire da un’autorimessa nella via. Una raccolta di immagini in difesa del diritto del politico a nutrirsi, malgrado la metafora che lo minaccia a ogni ora dei pasti. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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L’incendio scoppiato poco fa nei pressi del binario 20 della stazione di Milano Porta Garibaldi ha richiesto l’intervento di cinque mezzi dei Vigili del Fuoco. Stamane ci sono anche ritardi che superano anche le due ore e mezza, come mostrano i tabelloni della facebook
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