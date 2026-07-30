C’è un incendio alla stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi

Notizia in breve

Un incendio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi. Il fuoco ha coinvolto un’area vicina ai binari, portando alla chiusura del binario 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio né su eventuali feriti. La circolazione ferroviaria ha subito ripercussioni, con ritardi e deviazioni.