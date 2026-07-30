Due ragazzi di 10 e 15 anni sono morti in un incendio scoppiato questa mattina in un appartamento. I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno tentato di spegnere le fiamme, ma non sono riusciti a salvare i giovani. L'incendio ha causato danni significativi alla proprietà. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Una drammatica tragedia si è consumata nelle prime ore della mattinata, quando un violento incendio ha devastato un appartamento provocando la morte di due ragazzi di 10 e 15 anni. Nell’emergenza è rimasta gravemente ferita anche la loro madre, trasportata d’urgenza in ospedale, mentre un vigile del fuoco ha riportato lesioni durante le operazioni di soccorso e altri pompieri sono rimasti intossicati dal fumo. L’allarme è scattato intorno alle 5:40 del mattino, dopo che la centrale del numero unico per le emergenze ha ricevuto numerose richieste di intervento da parte dei residenti. Sul posto sono arrivati rapidamente vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario, trovandosi di fronte a un incendio già fuori controllo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Casa avvolta dalle fiamme, morti due ragazzi di 10 e 15 anni: soccorritori sotto choc

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One dead after small plane crashes into Scioto County home

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