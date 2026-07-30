Calendario Juventus Next Gen 2026 27 | il percorso completo dei bianconeri di Brambilla
La Juventus Next Gen ha annunciato il calendario del girone A di Serie C 202627. La squadra di Massimo Brambilla affronterà le altre squadre del gruppo nel corso della stagione, con date e partite ancora da definire ufficialmente. La serie di incontri rappresenta il percorso completo dei bianconeri nel campionato, che comprende diverse sfide tra settembre e maggio. La programmazione permette di seguire le partite e le eventuali variazioni nel calendario ufficiale.
di Fabio Zaccaria Calendario Juventus Next Gen 202627: il percorso dei bianconeri di Massimo Brambilla nel girone A di Serie C. La Juventus Next Gen ha scoperto il calendario del girone A di Serie C 202627. Dopo un anno storico concluso con il miglior piazzamento di sempre, sotto la guida di Brambilla, si appresta ad arrivare un’altra gestione dell’allenatore brianzolo come tecnico dell’Under 23 fresco di rinnovo contrattuale,. Ecco di seguito il calendario completo, seguirà LIVE ogni partita dei bianconeri Calendario Juventus Next Gen 202627: il percorso dei bianconeri. GIORNATA 1 (23 agosto 2026) Juventus Next Gen-Novara GIORNATA 2 (30... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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