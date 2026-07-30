Calendario Juventus Next Gen 2026 27 | il percorso completo dei bianconeri di Brambilla

Notizia in breve

La Juventus Next Gen ha annunciato il calendario del girone A di Serie C 202627. La squadra di Massimo Brambilla affronterà le altre squadre del gruppo nel corso della stagione, con date e partite ancora da definire ufficialmente. La serie di incontri rappresenta il percorso completo dei bianconeri nel campionato, che comprende diverse sfide tra settembre e maggio. La programmazione permette di seguire le partite e le eventuali variazioni nel calendario ufficiale.