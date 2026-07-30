Cacciapuoti presidente Anci Giovani Campania | Dare voce a giovani amministratori

Da teleclubitalia.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere comunale di Giugliano è stato eletto nuovo presidente di Anci Giovani Campania. Ha dichiarato che l’obiettivo principale è dare voce ai giovani amministratori. La nomina è stata ufficializzata durante un’assemblea regionale dell’associazione. La sua elezione è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali dell’organizzazione. Nessun altro dettaglio sui passaggi procedurali o sui membri presenti alla riunione.

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