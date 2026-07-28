il consigliere comunale di giugliano cacciapuoti nominato coordinatore regionale anci giovani campania

Il consigliere comunale di Giugliano è stato nominato Coordinatore Regionale di ANCI Giovani Campania. La nomina riguarda il coordinamento regionale dell’associazione che riunisce amministratori locali under 35, tra cui sindaci, assessori e consiglieri comunali. La designazione è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che si occupa di rappresentare e sostenere i giovani amministratori nella regione.

Il consigliere comunale di Giugliano Francesco Cacciapuoti è stato nominato Coordinatore Regionale di ANCI Giovani Campania, il coordinamento regionale dll’Associazione Nazionale Comuni Italiani che unisce e rappresenta amministratori locali under 35: sindaci, assessori e consiglieri di comuni. Francesco Cacciapuoti, consigliere comunale a Giugliano, nominato Coordinatore Regionale ANCI Giovani Campania: un riconoscimento al suo impegno politico . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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