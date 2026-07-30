Fabrizio Romano ha riferito che il difensore brasiliano potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco nella prossima stagione. La notizia si inserisce nel contesto della sessione estiva di calciomercato, durante la quale si intensificano le voci sulle possibili cessioni di giocatori chiave della Juventus. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul trasferimento. La trattativa sembra ancora in fase di sviluppo, senza annunci ufficiali da parte dei club coinvolti.

sulla pista che vorrebbe il brasiliano in Baviera nella prossima stagione. Nel pieno della sessione estiva di calciomercato, le voci relative ai pezzi pregiati della Juventus continuano a rincorrersi con grande insistenza. Tra i nomi finiti al centro delle indiscrezioni c’è stato a lungo quello di Gleison Bremer, colonna portante della difesa bianconera, accostato da più fonti a diversi giganti del calcio europeo. In particolare, si era diffusa la voce di un forte interesse da parte del Bayern Monaco, pronto a sferrare l’attacco decisivo. A fare totale chiarezza su questa situazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che dal suo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer al Bayern Monaco? C’è la rivelazione di Fabrizio Romano

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