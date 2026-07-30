Boom dell’e-commerce | Poste consegna 179 milioni di pacchi in 6 mesi

Tra gennaio e giugno, Poste Italiane ha consegnato 179 milioni di pacchi, con un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha registrato così un record di consegne in sei mesi, confermando un trend di crescita nel settore dell’e-commerce. La logistica di Poste ha gestito un volume di pacchi che rappresenta una cifra storica per il primo semestre dell’anno.

Roma, 29 luglio 2026 – Sei mesi da primato per la logistica di Poste Italiane, che da gennaio a giugno ha consegnato la cifra record di 179 milioni di pacchi, segnando una crescita anno su anno del 12,5%. Aumenta anche il numero di pacchi recapitati dai portalettere: 81 milioni, +22,6% rispetto al primo semestre 2025. Un dato che cresce trimestre dopo trimestre: tra aprile e giugno, infatti, i portalettere di Poste Italiane hanno effettuato quasi la metà delle consegne totali in tutto il Paese. Un risultato che riflette il nuovo assetto della logistica avviato con la nascita della nuova rete corriere a gestione diretta che potrà contare, grazie ad un nuovo accordo sindacale, su un modello di distribuzione a zone capace di garantire maggiore flessibilità ed efficienza per milioni di clienti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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