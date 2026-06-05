Nel primo trimestre del 2026, Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, sfiorando i 90 milioni. Si tratta di un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando un trend di crescita nel settore della logistica. La quantità di consegne di pacchi ha visto un incremento significativo all’inizio dell’anno, sottolineando il ruolo crescente dei servizi di spedizione del gruppo.

Il 2026 si sta rivelando un anno di crescita per la logistica di Poste Italiane. Nei primi tre mesi dell’anno, il gruppo ha consegnato 89 milioni di pacchi, il dato più alto di sempre, con un incremento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un trend, quello dell’e-commerce, che d’altronde non sorprende, dopo le recenti rilevazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ma il dato più significativo, quello che racconta la direzione strategica dell’azienda, riguarda le consegne effettuate direttamente dai portalettere: 38 milioni nel trimestre, con una crescita del 21,9% anno su anno. Un ritmo che supera quello complessivo del settore e che non è frutto del caso, bensì di una precisa visione industriale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Poste, boom di pacchi a inizio anno: sfiorate 90 milioni di consegne

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