Autostrada A11 | stazione di Montecatini Terme chiusa di notte per lavori
La stazione di Montecatini Terme sull’autostrada A11 è chiusa di notte per lavori. Chi deve passare può uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese come alternativa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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