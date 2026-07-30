ATP Washington 2026 Rafael Jodar raggiunge Musetti nei quarti Vittorie di de Minaur e Fritz
Rafael Jodar ha eliminato un avversario e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP Washington 2026, raggiungendo Lorenzo Musetti. Oggi sono stati anche eliminati de Minaur e Fritz, che hanno perso nelle rispettive partite. La giornata ha visto quindi l’uscita di alcuni giocatori favoriti e la conquista di altri, tra cui Jodar e Musetti, che proseguono nel torneo.
Calato il sipario sulla giornata di incontri dell’ATP 500 di Washington. Sul cemento statunitense Lorenzo Musetti continua la propria corsa. Il toscano, testa di serie n.4, ha superato l’australiano Aleksandar Vukic (n.105 del ranking ATP) con il punteggio di 6-3 5-7 6-3, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. Nel prossimo turno attende l’azzurro un ostacolo tutt’altro che semplice. Sul suo cammino ci sarà infatti lo spagnolo Rafael Jodar. L’iberico, classe 2006, ha confermato ancora una volta qualità tecniche e una notevole maturità, imponendosi con autorità contro un campione ormai nella fase conclusiva della carriera come Kei Nishikori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Washington ATP 500 2026 | Arthur Fils vs Rafael Jodar | Round 1 Preview
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