atp washington 2026 rafael jodar raggiunge musetti nei quarti vittorie di de minaur e fritz

Notizia in breve

Rafael Jodar ha eliminato un avversario e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP Washington 2026, raggiungendo Lorenzo Musetti. Oggi sono stati anche eliminati de Minaur e Fritz, che hanno perso nelle rispettive partite. La giornata ha visto quindi l’uscita di alcuni giocatori favoriti e la conquista di altri, tra cui Jodar e Musetti, che proseguono nel torneo.