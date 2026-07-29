LIVE Musetti-Vukic ATP Washington 2026 in DIRETTA | l’azzurro vuole regalarsi Jodar ai quarti

Da oasport.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lorenzo Musetti affronta Aleksandar Vukic nel secondo turno dell’ATP 500 di Washington. La partita si sta svolgendo in diretta, con l’azzurro che punta a superare l’australiano per raggiungere i quarti di finale. L’incontro è seguito dagli appassionati attraverso la cronaca live, mentre i giocatori si sfidano sul campo. Nessuna altra informazione sui punteggi o le fasi del match è stata ancora comunicata.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e l’australiano Aleksandar Vukic, valido per il secondo turno dell’ ATP 500 di Washington. Il tennista toscano è alla ricerca di segnali positivi visto che è appena rientrato da un infortunio grave che lo ha obbligato a saltare il Roland Garros e Wimbledon. Nel corso del primo turno, appena rientrato dopo circa due mesi di assenza Musetti ha superato per 6-0, 3-1 il connazionale Matteo Arnaldi, costretto al ritiro dopo 40? di gioco. Tuttavia, nonostante l’avversario in condizioni... 🔗 Leggi su Oasport.it

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