Ascolti tv 29 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Gifted – Il dono del talento ” contro “ Temptation Island “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 luglio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: “Gifted – Il dono del talento” vs “Temptation Island”. Auditel del 29 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Gifted – Il dono del talento” contro “Temptation Island”. Chi ha vinto? Rai 1: Gifted – Il dono del talento, il film del 2017 diretto da Marc Webb con protagonisti Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan ha coinvolto 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Ascolti tv 29 luglio 2026: Gifted – Il dono del talento (11.5%), Temptation Island (35.5%), L’Eredità Summer, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

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