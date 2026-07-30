Animali da affezione l’ordinanza anti-canicola del sindaco Mastella 

Tempo di lettura: 2 minuti Al fine di preservare il benessere degli animali da affezione e tutelarli dai danni derivanti dalle elevatissime temperature che si registrano in questo periodo, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un’ordinanza con le seguenti prescrizioni: 1. È vietato detenere o lasciare, anche temporaneamente, animali di affezione (quali cani, gatti e altri animali da compagnia) su balconi, terrazze, cortili o altri spazi aperti non protetti, qualora le previsioni meteo emesse dagli organi competenti segnalino ondate di calore o temperature superiori ai 30° C. 2. È vietato lasciare animali di affezione all’interno di autoveicoli parcheggiati al sole o all’ombra, anche se con i finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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