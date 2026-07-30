Aeroporto l’attesa si riempie con l’arte | nasce uno spazio dedicato ai giovani artisti

Notizia in breve

All’interno dell’aeroporto, dopo i controlli di sicurezza, è stato inaugurato Difstore Art Space, uno spazio dedicato ai giovani artisti emergenti. Il progetto è gratuito e permette agli artisti di esporre le proprie opere. La prima mostra è curata dall’artista bergamasca Bianca Bona, che presenta una selezione di sue creazioni. Lo spazio mira a integrare l’arte nel contesto aeroportuale e a offrire visibilità ai nuovi talenti.