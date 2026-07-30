Aeroporto l’attesa si riempie con l’arte | nasce uno spazio dedicato ai giovani artisti
All’interno dell’aeroporto, dopo i controlli di sicurezza, è stato inaugurato Difstore Art Space, uno spazio dedicato ai giovani artisti emergenti. Il progetto è gratuito e permette agli artisti di esporre le proprie opere. La prima mostra è curata dall’artista bergamasca Bianca Bona, che presenta una selezione di sue creazioni. Lo spazio mira a integrare l’arte nel contesto aeroportuale e a offrire visibilità ai nuovi talenti.
LA PROPOSTA. Dopo i controlli di sicurezza nasce Difstore Art Space, progetto gratuito per artisti emergenti. La prima mostra è della bergamasca Bianca Bona. L’attesa prima dell’imbarco diventa un’occasione per incontrare l’arte contemporanea. All’interno del Milan Bergamo Airport, subito dopo i controlli di sicurezza, nasce Difstore Art Space, nuovo spazio espositivo gratuito dedicato soprattutto agli artisti emergenti. Il progetto è ospitato nel punto vendita principale di Difstore, attraversato ogni giorno da migliaia di passeggeri. L’obiettivo è portare il lavoro degli artisti del territorio davanti a un pubblico ampio e internazionale, valorizzando al tempo stesso il legame con Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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