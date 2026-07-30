5 curiosità su Kerim Alajbegovic | chi è il nuovo acquisto della Juventus tutti i retroscena – VIDEO di Marco Baridon

Kerim Alajbegovic è il nuovo attaccante della Juventus, arrivato con l’obiettivo di rafforzare l’organico di Luciano Spalletti. La società ha completato l’acquisto, inserendo il giocatore nel reparto offensivo. La sua storia e caratteristiche sono state descritte attraverso vari approfondimenti, evidenziando il suo ruolo e le potenzialità. La squadra prosegue con operazioni di mercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Chi è Kerim Alajbegovic, nuovo attaccante della Juventus di Luciano Spalletti. La storia e l’identikit completo – VIDEO di Marco Baridon. La Juventus continua a muoversi con decisione per regalare a Luciano Spalletti un organico sempre più competitivo e proiettato al futuro. Il club bianconero si è assicurato un prospetto di altissimo livello internazionale: Kerim Alajbegovi?. Il giovane talento classe 2007 si appresta a iniziare la sua avventura a Torino per portare imprevedibilità e freschezza all’attacco juventino. Di seguito, le 5 curiosità principali per scoprire la storia e le qualità del calciatore bosniaco. 1. La scelta coraggiosa a Colonia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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