Zendaya è diventata la nuova ambasciatrice globale di Prada Paradoxe. La attrice ha spiegato che le fragranze rappresentano il modo in cui si vive il mondo. Ha aggiunto che collaborare con il marchio è stato naturale, dato che Paradoxe era già una delle sue fragranze preferite e che indossava molto prima di ricevere l’offerta. La collaborazione tra l’attrice e il brand è stata annunciata ufficialmente.

«Entrare a far parte del brand è stato del tutto naturale, soprattutto perché Paradoxe era già una delle mie fragranze preferite, che indossavo molto prima di essere contattata» ha raccontato la pluripremiata star. Insomma, una nomina che si cuce alla perfezione sulla preferenze olfattive di Zendaya, la cui nomina inaugura un nuovo e audace capitolo per la maison e per il mondo Paradoxe, ovvero il lancio della fragranza Prada Paradoxe Sweet Chemistry. Floreale e fruttata, questa Eau de Parfum reinterpreta la dolcezza in chiave sofisticata. Una formula sensoriale che unisce un vibrante accordo di sciroppo di ribes nero, assoluta di fiori d'arancio e un avvolgente accordo di latte di neroli, catturando la complessità e la forza della donna Prada. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya, nuova Global Ambassador di Prada Paradoxe: «Per me, le fragranze che scegliamo riflettono il modo in cui viviamo il mondo»

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