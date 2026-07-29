Una nuova vettura è stata presentata da Zeekr, il marchio di lusso del gruppo Geely. Si tratta del modello 9X, un SUV lungo più di 5,2 metri e dotato di una potenza complessiva di 897 cavalli. Questo veicolo rappresenta il modello più grande e potente mai prodotto dal marchio in Europa. La 9X si inserisce nella gamma di veicoli premium del marchio e sfida i concorrenti europei nel segmento dei SUV di alta gamma.

‹ › 1 4 zeekr 9X. ‹ › 2 4 zeekr 9X. ‹ › 3 4 zeekr 9X. ‹ › 4 4 zeekr 9X. Zeekr, il marchio premium del gruppo Geely, alza l’asticella. Lo fa con la nuova 9X, un suv lungo oltre 5,2 metri che rappresenta il modello più ambizioso mai lanciato dal marchio in Europa. L’obiettivo è confrontarsi con i protagonisti del segmento premium puntando sull’ understatement: meno ostentazione e più tecnologia, comfort e prestazioni. Progettata nel centro stile di Göteborg, la 9X arriverà inizialmente nella versione Ultra AWD a sei posti. Sotto la carrozzeria debutta la tecnologia Super Hybrid, un sistema a autonomia estesa che abbina due motori elettrici a un quattro cilindri turbo benzina da 2 litri utilizzato come generatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zeekr 9X, il suv cinese da 897 cavalli che sfida il lusso europeo – FOTO

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Zeekr 7X - Il Suv elettrico premium che sfida le europee

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