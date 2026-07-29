Aalyah Mysterio, figlia del wrestler Rey Mysterio, sta per iniziare un percorso di formazione al WWE Performance Center. La sua partecipazione al centro di allenamento dovrebbe iniziare a breve, secondo quanto riportato da PWInsider. La sua presenza nel centro di addestramento rappresenta un passo avanti nel suo coinvolgimento nel mondo del wrestling. Fino ad ora, il suo coinvolgimento era stato limitato a un test sul ring.

Il futuro di Aalyah Mysterio nel mondo del wrestling sembra farsi sempre più concreto. Quello che inizialmente era nato come un semplice test sul ring si sta trasformando in un vero e proprio percorso di formazione: secondo PWInsider, la figlia di Rey Mysterio dovrebbe iniziare a lavorare a breve al WWE Performance Center. L’aggiornamento arriva dopo le recenti dichiarazioni di Rey Mysterio nel podcast Six Feet Under, dove il WWE Hall of Famer ha raccontato che Aalyah aveva già completato due settimane di allenamento e aveva espresso il desiderio di proseguire. La dinastia Mysterio si allarga. Rey ha spiegato che la figlia è salita sul ring con lui per la prima volta nell’ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La figlia di Rey Mysterio, Aalyah, inizierà presto il suo percorso al WWE Performance Center

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WWE HOF Rey Mysterio's daughter Aalyah Mysterio will soon start her WWE journey - wwe news

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