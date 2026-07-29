WWE | Il titolo di Tony D’Angelo finisce nel mirino di Cruz Montana e Grayson Waller
Il regno di Tony D’Angelo come NXT Champion sta diventando un bersaglio mobile. Nella puntata andata in onda martedì 28 luglio 2026 dal WWE Performance Center di Orlando, prima Grayson Waller e poi Cruz Montana hanno annunciato pubblicamente di puntare alla cintura. Il segmento finale è degenerato e il campione è finito a terra. Cruz Montana annuncia l’assalto al titolo NXT nel suo primo promo in WWE. L’ex campione mondiale TNA — che da questa settimana lotta come Cruz Montana dopo il cambio di ring name rispetto a Mike Santana — ha chiuso lo show con il suo primo discorso da atleta WWE, accolto da una nuova musica d’entrata e dal coro “Montana” del pubblico del Performance Center. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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