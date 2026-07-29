Il regno di Tony D’Angelo come NXT Champion sta diventando un bersaglio mobile. Nella puntata andata in onda martedì 28 luglio 2026 dal WWE Performance Center di Orlando, prima Grayson Waller e poi Cruz Montana hanno annunciato pubblicamente di puntare alla cintura. Il segmento finale è degenerato e il campione è finito a terra. Cruz Montana annuncia l’assalto al titolo NXT nel suo primo promo in WWE. L’ex campione mondiale TNA — che da questa settimana lotta come Cruz Montana dopo il cambio di ring name rispetto a Mike Santana — ha chiuso lo show con il suo primo discorso da atleta WWE, accolto da una nuova musica d’entrata e dal coro “Montana” del pubblico del Performance Center. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il titolo di Tony D’Angelo finisce nel mirino di Cruz Montana e Grayson Waller

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: Grayson Waller sconvolge NXT con una pipe bomb, arriva anche la reazione di CM PunkDurante l’episodio di NXT del 28 luglio, Grayson Waller è tornato improvvisamente con una promo che ha lasciato tutti senza parole.

WWE: Grande main event a NXT, in palio il titolo di Tony D’AngeloIl 2 giugno, l’episodio di NXT ha visto un importante main event con in palio il titolo di Tony D’Angelo.

Argomenti più discussi: Mike Santana si chiamerà Cruz Montana in WWE; WWE: Nuovo marchio registrato, a chi verrà dato questo nome?; NXT Report 28-07-2026 – WWE; Risultati NXT Live 28-07-2026 – WWE.

La WWE presenta domanda per registrare il marchio 'Cruz Montana' reddit