WWE | Grande main event a NXT in palio il titolo di Tony D’Angelo

Il 2 giugno, l’episodio di NXT ha visto un importante main event con in palio il titolo di Tony D’Angelo. La serata è stata caratterizzata da numerosi momenti significativi e spettacolo, attirando l’attenzione dei fan. La lotta per il titolo ha coinvolto vari wrestler, con esito ancora da definire. La puntata si è conclusa con il titolo ancora in palio, lasciando aperta la competizione.

L’episodio di NXT del 2 giugno è stato ricco di momenti importanti e ha offerto grande spettacolo ai fan. Come sempre, un match valido per il titolo NXT attira particolare attenzione, e questa settimana il campione Tony D’Angelo è stato chiamato a difendere la cintura contro il giovane e promettente Kam Hendrix. L’ex “ Don di NXT ”, ora campione del brand, continua a essere uno dei protagonisti principali, ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita grazie all’arrivo di nuovi talenti desiderosi di conquistare la vetta. Naraku osserva da vicino. Nelle scorse settimane, Naraku aveva chiarito le sue intenzioni, dichiarando apertamente di voler puntare al titolo NXT detenuto da D’Angelo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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FULL EPISODE: WWE Main Event: April 2, 2026

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