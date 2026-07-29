Due aziende hanno manifestato interesse a sponsorizzare le maglie della squadra di basket locale. La riunione del Consorzio Pesaro Basket, tenutasi ieri sera a Urbania, ha coinvolto i rappresentanti delle aziende e i membri del consorzio. La riunione si è svolta presso la residenza di un membro del consorzio. L'incontro era seguito con attenzione da parte dei partecipanti, che hanno discusso delle possibilità di sponsorizzazione per la prossima stagione.

PESARO L’attesa attorno alla riunione di ieri sera del Consorzio Pesaro Basket, svoltosi presso "Villa Baroncello" di Urbania, ospiti del consorziato Ugo Moretti e guidati dal presidente Franco Arceci era tanta. Il comunicato ufficiale apparso al termine della riunione in serata ha illustrato i temi trattati: è stato approvato il bilancio societario con una perdita di esercizio di circa 300 mila euro, perdita già prevista e dichiarata già da tempo. Il successivo punto ha riguardato l’incremento della quota consortile per tutte le aziende che compongono il Consorzio, da ora pari a 30.000 euro annui, al fine di garantire maggiore solidità al Club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Sponsor sulle canotte. Due le aziende interessate

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